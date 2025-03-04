В Интернете вспомнили предсказание Жириновского о Трампе

В Интернете вспомнили предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" о том, что семья президента США Дональда Трампа будет править Америкой до 2040 года, а сам Трамп станет лучшим президентом в истории Соединенных Штатов.