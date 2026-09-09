Risk-Off Pressure Returns as MES Tests the 7,670–7,682 Support Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Risk-Off Pressure Returns as MES Tests the 7,670–7,682 Support Band Market Regime: Mixed / Tactical Risk-Off Tilt — Critical Support Test Macro Regime: Mixed / Increasingly Hostile Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High Tuesday weakened the narrow repair that developed following last week’s selloff.
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