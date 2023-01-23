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ЧВК “Вагнер” сбит вертолёт Ми-8 ВСУ при попытке эвакуации старших офицеров

Продолжается операция по освобождению города Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. После взятия под контроль Опытного и Клещеевки подразделения ЧВК Вагнер вошли в Артемовск с юга, отрезав пути снабжения противника на этом направлении.

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