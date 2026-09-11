Демоны Сумеречного Мира — глава 13: Каменный Разлом. Эхо древних

После Лютена Юру, Аса и Хаос углубляются на юг, в каньоны, где расположен город Каменный Разлом. Здесь правит военачальник Гримхольд, который нашёл обломки древней цивилизации и использует их для создания оружия и порабощения соседних земель.
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