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Полноразмерные открытые беспроводные наушники с драйверами 53 мм. Представлены Audio-Technica ATH-AL5NC

Полноразмерные открытые беспроводные наушники с драйверами 53 мм. Представлены Audio-Technica ATH-AL5NC

За 280 долларов Компания Audio-Technica представила беспроводные наушники ATH-AL5NC. Это полноразмерные наушники открытого типа с крупными 53-миллиметровыми излучателями.

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