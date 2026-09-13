Полноразмерные открытые беспроводные наушники с драйверами 53 мм. Представлены Audio-Technica ATH-AL5NC

За 280 долларов Компания Audio-Technica представила беспроводные наушники ATH-AL5NC. Это полноразмерные наушники открытого типа с крупными 53-миллиметровыми излучателями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым