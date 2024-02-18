Мацуев нашел место силы

С бытом и культурой ямальских тундровиков ознакомился народный артист России пианист-виртуоз Денис. Денис Мацуев с женой Екатериной Шипулиной на Ямале предоставлено пресс-службой Губернатора ЯНАО Сбытом и культурой ямальских тундровиков ознакомился народный артист России пианист-виртуоз Денис Мацуев.
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