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Воронежские новости

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Борисоглебск Воронежской области попал под угрозу БПЛА-ударов

Борисоглебск Воронежской области попал под угрозу БПЛА-ударов

Губернатор Александр Гусев предупредил о непосредственной угрозе БПЛА-ударов по Борисоглебску, ранее тревога звучала в Таловском районе.

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