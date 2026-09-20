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Metro Москва

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал введение "адских" санкций Дональдом Трампом

Пресс-секретарь президента России прокомментировал введение "адских" санкций Дональдом Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание Дональдом Трампом закона о новых антироссийских санкциях обострит отношения между США и Россией и негативно скажется на поиске мирного решения по Украине.

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