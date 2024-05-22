Библиотеки Подмосковья подготовили подборки школьной литературы к лету

Литературные подборки к началу летних каникул подготовили для школьников в Московской области. Рекомендованные списки для внеклассного чтения можно найти с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья», об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
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