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Отказ от российского газа может привести к кризису в Германии

Отказ от российского газа может привести к кризису в Германии

Из-за высоких цен на энергию экономика Германии находится в опасности.Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия допускает полный отказ Германии от импорта газа из РФ в ближайшие два года, пишет «РИА Новости».

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