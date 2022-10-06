Отказ от российского газа может привести к кризису в Германии

Из-за высоких цен на энергию экономика Германии находится в опасности.Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия допускает полный отказ Германии от импорта газа из РФ в ближайшие два года, пишет «РИА Новости».