«Раньше было другое распределение». В Севастополе появился ответственный за радиационную безопасность

В Севастополе назначили ответственного за состояние радиационной безопасности населения и территории города Севастополя, организацию ежегодного проведения радиационно-гигиенической паспортизации территории города Севастополя.
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