Спички - не игрушка

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  • testorrZ
    В Чечне, во времена боевых действий, на любом блокпосту мужчин могли раздеть по пояс, осмотреть на наличие синяков на...Хватит их жалеть
  • Александр Еньшин
    Сейчас диверсанты пачками едут с украины на освобожденную территорию!!! На машинах , типа к папе, маме , жене и т.д. ...Хватит их жалеть
  • Elena
    Гейштаты и гейевропа должны ответить за геноцид русских и украинцев. А предателя зе-клоуна после суда надо расстрелят...Хватит их жалеть

ФБР начало расследование против Трампа за возможное нарушение закона о шпионаже

ФБР начало расследование против Трампа за возможное нарушение закона о шпионаже

Дональд Трамп находится под следствием за неправильное обращение с документами, касающимися национальной обороны США, за нарушение закона о шпионаже, а также за другие возможные нарушения, связанные с обращением с правительственными документами.

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