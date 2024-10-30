Минцифры и ФСИН попросили создать сервис "Письмо заключенному" внутри "Госуслуг"

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Минцифры и ФСИН с просьбой создать государственный интернет-сервис "Письмо заключенному", с помощью которого россияне смогли бы коммуницировать с осужденными гражданами, а также переводить им деньги и оформлять для них подписки на печатные издания.