Минцифры и ФСИН попросили создать сервис "Письмо заключенному" внутри "Госуслуг"

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Минцифры и ФСИН с просьбой создать государственный интернет-сервис "Письмо заключенному", с помощью которого россияне смогли бы коммуницировать с осужденными гражданами, а также переводить им деньги и оформлять для них подписки на печатные издания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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