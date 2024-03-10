Театр абсурда
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Театр абсурда

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Необъятный список звезд, живущих за границей, но предпочитающих зарабатывать деньги в РФ

Необъятный список звезд, живущих за границей, но предпочитающих зарабатывать деньги в РФ

Только утихли страсти по поводу концертом Кристины Орбакайте в России, как тут же нашелся новый повод для разговоров: певица Саша Савельева обрадовала своих фанатов новостью: она будет давать концерт в Москве.

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Комментарии
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карла карлова
Ни одного нет стоящего артиста или певца,певицы.ВСЕ барахло.Особенно насмешила савельева.Ни одной песни не помню в ее исполнении.Какая из нее певица???!Присбособленцы убогие,жалкие и противные.Вот где живут там и пусть зарабатывают,запретить им тут работать и зарабатывать.
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