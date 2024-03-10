Необъятный список звезд, живущих за границей, но предпочитающих зарабатывать деньги в РФ

карла карлова

Ни одного нет стоящего артиста или певца,певицы.ВСЕ барахло.Особенно насмешила савельева.Ни одной песни не помню в ее исполнении.Какая из нее певица???!Присбособленцы убогие,жалкие и противные.Вот где живут там и пусть зарабатывают,запретить им тут работать и зарабатывать.