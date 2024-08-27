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США пока не будут снимать ограничения для Украины на удары американским оружием по России

США пока не будут снимать ограничения для Украины на удары американским оружием по России

Соединенные Штаты пока не намерены снимать имеющиеся ограничения на удары украинских войск американским вооружением по целям в глубине российской территории, заявил журналистам во вторник, 27 августа, официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

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