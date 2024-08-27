США пока не будут снимать ограничения для Украины на удары американским оружием по России

Соединенные Штаты пока не намерены снимать имеющиеся ограничения на удары украинских войск американским вооружением по целям в глубине российской территории, заявил журналистам во вторник, 27 августа, официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.
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