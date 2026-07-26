Путин заявил, что ВМФ наносит разящие удары по противнику, а попытки изолировать Россию терпят фиаско

Президент также заслушал доклады командующих флотами и потребовал решительно бороться с попытками захвата судовВ День Военно-морского флота президент России Владимир Путин приехал в Адмиралтейство, где заслушал доклады командующих флотами об оперативной обстановке и выполняемых задачах.
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