Путин заявил, что ВМФ наносит разящие удары по противнику, а попытки изолировать Россию терпят фиаско

Президент также заслушал доклады командующих флотами и потребовал решительно бороться с попытками захвата судовВ День Военно-морского флота президент России Владимир Путин приехал в Адмиралтейство, где заслушал доклады командующих флотами об оперативной обстановке и выполняемых задачах.