Второй день подряд происходят аварии на теплосетях в омских Нефтяниках. Сегодня из-за этого без тепла остались 16 жилых домов.
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Второй день подряд происходят аварии на теплосетях в омских Нефтяниках. Сегодня из-за этого без тепла остались 16 жилых домов.