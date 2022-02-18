Плющенко назвал фигуристку Валиеву «очень большой спортсменкой»

Олимпиада 2022 , 18 фев, 05:32 0 Двукратный олимпийский чемпион Плющенко поддержал Валиеву после неудачи в личном турнире ОИ Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал Камилу Валиеву после неудачи в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, отметив, что она стала «большой спортсменкой, которую полюбил весь мир» Камила Валиева (Фото: ТАСС) Двукратный олимпийский чемпион, действующий тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал россиянку Камилу Валиеву после неудачного выступления в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине, отметив, что 15-летняя фигуристка уже стала очень большой спортсменкой.