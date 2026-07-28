Выставка бурятских художников прошла в Южной Корее

В галерее Daegu View с 13 по 18 июля прошел совместный проект из России и Кореи «Душа Байкала». Пять ярких имен из Бурятии — Евгений Музюков, Николай Шаталов, Ринчима Зундуева, Александра Сидденова и Жаргал Чагдуров — представили работы, в которых переплелись вековые традиции и острый взгляд современного искусства.