Воронки размером с автобус: Русские разнесли тайники Украины. Недруги молчат

ВС России принялись "обнулять" стратегически важные объекты ВСУ на северо-востоке Незалежной. И пока украинская сторона молчит, уже удалось выяснить, что стало законной целью для русских ракет и беспилотников.
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