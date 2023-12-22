Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 084 подписчика

Воронки размером с автобус: Русские разнесли тайники Украины. Недруги молчат

Воронки размером с автобус: Русские разнесли тайники Украины. Недруги молчат

ВС России принялись "обнулять" стратегически важные объекты ВСУ на северо-востоке Незалежной. И пока украинская сторона молчит, уже удалось выяснить, что стало законной целью для русских ракет и беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх