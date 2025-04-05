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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Грин (34 очка) и Алперен Шенгюн (31) обеспечили «Хьюстону» победу над «Оклахомой»

Защитник Джейлен Грин провел в игре 38 минут и набрал 34 очка, реализовав 11 из 24 бросков с игры, 3 из 10 из-за дуги и 9 из 10 штрафных, а также 4 подбора и 5 передач при 3 потерях.

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