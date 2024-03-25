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Один из руководителей Marvel Studios намекает на предстоящее возрождение “Человек...

Один из руководителей Marvel Studios намекает на предстоящее возрождение “Человек...

Один из руководителей Marvel Studios намекает на предстоящее возрождение “Человек-Паук '94”Брэд Уиндербаум, руководитель отдела анимации, потокового вещания и телевидения в Marvel Studios, дал интервью изданию Agents of Fandom, в котором поделился планами студии на будущее.

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