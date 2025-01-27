«Ни о каких расчетах сегодня говорить нельзя». Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко за озвученную им сумму нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) ущерба от боевых действий в приграничье.
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