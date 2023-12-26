Замглавы РФМ Негляд: одно преступление в Европе не было раскрыто из-за санкций

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд заявил в интервью РБК, что регулятор столкнулся с "молчаливыми отказами" от служб финансовой разведки других стран и их нежеланием сотрудничать с Россией в расследовании международных финансовых преступлений.
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