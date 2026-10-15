Международная федерация футбола (ФИФА) поручила своему комитету по социальной ответственности оценить целесообразность создания "премии мира ФИФА", которая была учреждена в ноябре 2025 года и единственным лауреатом которой стал президент США Дональд Трамп.
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