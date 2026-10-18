Спутниковая группировка «Рассвет» © Telegram-канал «БЮРО 1440» Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что российская спутниковая система «Рассвет» является главной угрозой для Украины.
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