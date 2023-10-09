Агент Селюк заступился за тренера "Спартака" Абаскаля

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк после, говоря о ничьей в матче 11-го тура чемпионата России между "Спартком" и ЦСКА, прокомментировал призывы уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
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