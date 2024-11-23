В России хотят изменить систему кадастровой оценки недвижимости

Фото: renovation.opmoscow.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что Правительство одобрило законопроект Росреестра, который предлагает использовать Национальную систему пространственных данных (НСПД) для проведения государственной кадастровой оценки недвижимости во всех российских регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии