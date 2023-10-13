В течение недели произошло немало резонансных событий. Начнём наш разбор полётов, рассказав о провале Минобороны, злорадстве предателей и штурме Авдеевки.
Разбор полётов: Провал Минобороны, злорадство предателей и штурм Авдеевки
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Мне не совсем понятна позиция власти по поводу релокантов-уехали ,свинячити ,дороги назад нет,иначе это не власть ,а Россия не страна
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9 час.
Ирина Быкова
Лишить гражданства и запретить въезд в Россию, чтобы это г-но не портило воздух нашей страны. Кстати это еще необходимо для сохранения свободы наших граждан от необдуманных порывов при встрече этого дерьма здесь.
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8 час.
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