Разбор полётов: Провал Минобороны, злорадство предателей и штурм Авдеевки

Мне не совсем понятна позиция власти по поводу релокантов-уехали ,свинячити ,дороги назад нет,иначе это не власть ,а Россия не страна

Ирина Быкова

Лишить гражданства и запретить въезд в Россию, чтобы это г-но не портило воздух нашей страны. Кстати это еще необходимо для сохранения свободы наших граждан от необдуманных порывов при встрече этого дерьма здесь.