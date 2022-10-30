«Броник на мне, я его не чувствую»: в Ленинградской области после подготовки отправили первые группы мобилизованных в районы проведения боевого слаживания

Военнослужащие отправились в воинские части железнодорожным транспортом.Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, перед отправкой был проведен строевой смотр, на котором командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.
Военнослужащие отправились в воинские части железнодорожным транспортом.Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, перед отправкой был проведен строевой смотр, на котором командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.
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