Не холодно, но ветрено. О погоде в Алтайском крае 12 февраля

Местами ожидается небольшой снег, метели Днем 12 февраля в Алтайском крае не ожидается сильного холода, однако стоит подготовиться к метели и сильному ветру, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии