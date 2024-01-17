Круговой станет первым футболистом, перешедшим из «Зенита» в ЦСКА, за последние 27 лет

До Данила Кругового игроки не переходили в ЦСКА непосредственно из «Зенита» с января 1997 года. Тогда из петербуржского клуба в армейский перебрались сразу трое – Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков.
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