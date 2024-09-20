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УНИАН: В Киев с визитом прибыла глава ЕК фон дер Ляйен

УНИАН: В Киев с визитом прибыла глава ЕК фон дер Ляйен

В пятницу, 20 сентября, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приехала на территорию Украины.

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Комментарии
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Владимир Морж
Мне непонятно, почему этих фонов в Киеве &quot;случайно&quot; не зацепит какой-нить дрон? Почему всякие дипломаты врагов спокойно ездят в Куев?
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18 час.
MS
Mikhail Stepanov
Накрыть эту суку ракетой вместе с жидобандеровским выродком - и мир станет лучше!
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17 час.

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