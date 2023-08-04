Ермаганбет Булекпаев в новом формате встретился с жителями Балхаша

Балхашцы оценили новый формат встречи с акимом области, руководителями управлений, полиции и департамента экологии – через электронную очередь, без привычных микрофонов и аудитории в зале, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
Балхашцы оценили новый формат встречи с акимом области, руководителями управлений, полиции и департамента экологии – через электронную очередь, без привычных микрофонов и аудитории в зале, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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