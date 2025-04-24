Какие роли играют командиры ВСУ, активисты и украинская власть в эскалации конфликта на востоке Украины? Какие неприемлемые условия ставятся для прекращения огня, и как это влияет на жертвы войны? В чем причина лицемерного показательства страдания и оплакивания невинно убиенных жителей Украины? Мне очень жаль, что в Украине гибнут люди, особенно когда страдают мирные жители.