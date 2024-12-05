Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев «находятся не на своих местах».
Кадыров заявил о сидящих «не на своих местах» Бастрыкине и Колокольцеве
Комментарии
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Виталий Сорокин
"в Чечне самый низкий уровень преступности..." заявил Кадыров... Так оно и есть, т..к они едут к нам совершать преступления! Да и не ему судить о главе Следственного комитета Александр Бастрыкине и министре внутренних дел России Владимир Колокольцеве. Пусть за своими следит!
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15 час.
СБ
Сергей Бунцов
Нельзя постоянно заступаться за виноватых чеченцев
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11 час.
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