Кадыров заявил о сидящих «не на своих местах» Бастрыкине и Колокольцеве

Виталий Сорокин

"в Чечне самый низкий уровень преступности..." заявил Кадыров... Так оно и есть, т..к они едут к нам совершать преступления! Да и не ему судить о главе Следственного комитета Александр Бастрыкине и министре внутренних дел России Владимир Колокольцеве. Пусть за своими следит!