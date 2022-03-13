Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Автодор», «Цмоки-Минск» сыграет с «Астаной»

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча. Пермская «Парма-Париматч» примет на своей площадке саратовский «Автодор».

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