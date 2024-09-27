В России хотят запретить продажу детям газовых баллонов

Парламентарии отметили, что такие товары могут стать инструментом для опасных увлечений В Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним баллончиков со сжиженным газом, используемых для сниффинга.
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