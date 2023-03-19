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Хуснуллин назвал условие для получения мариупольскими предпринимателями льготного кредита

Хуснуллин назвал условие для получения мариупольскими предпринимателями льготного кредита

Мариупольские предприниматели — владельцы коммерческих площадей на первых этажах жилых домов — смогут получить беспроцентные кредиты на развитие бизнеса в этих помещениях, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.

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