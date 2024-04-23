ФСБ задержала в ЛНР очередного украинского шпиона

В Луганской народной республики задержали гражданина Украины, который собирал и передавал украинским силовикам сведения о местах дислокации российских войск, задействованных в проведении специальной военной операции.
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