Вино из Европы подорожает в РФ после повышения пошлины на импорт до 20% из «недружественных стран». Самые популярные бюджетные вина из Испании, Италии, Португалии и Франции вырастут в цене сильнее всего, примерно на 100-300 рублей за бутылку.