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Герой РФ Жарский рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

Герой РФ Жарский рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

Российские военные в зоне спецоперации уничтожили семь немецких танков Leopard, находящихся на вооружении ВСУ, за один бой, сообщил морпех 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский.

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Комментарии
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НК
НС Крокодилов
Молодец. Наш человек. Удачи ему и всяческих успехов!
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