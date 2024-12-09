Герой РФ Жарский рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

Российские военные в зоне спецоперации уничтожили семь немецких танков Leopard, находящихся на вооружении ВСУ, за один бой, сообщил морпех 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский.
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