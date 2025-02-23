Воины-североморцы и мурманчане возложили цветы к мемориалу Защитникам Советского Заполярья

В праздничном мероприятии приняли участие военнослужащие и командование Северного флота, представители областного правительства, администрации Мурманска, Мурманской областной Думы, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, участники специальной военной операции, общественность и молодёжь.
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