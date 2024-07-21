"Это уже не смешно": Рогозин срочно обратился к Белоусову и раскрыл "полководцев". Вторая волна "чисток" - "надеюсь министр найдет основания"

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressСегодня 24K прочитали Арестованный за взятку в размере миллиарда рублей генерал Тимур Иванов настолько не хочет сидеть в тюрьме, что продолжает шокировать Россию всю новыми подробностями своей биографии.
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