"Это уже не смешно": Рогозин срочно обратился к Белоусову и раскрыл "полководцев". Вторая волна "чисток" - "надеюсь министр найдет основания"

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressСегодня 24K прочитали Арестованный за взятку в размере миллиарда рублей генерал Тимур Иванов настолько не хочет сидеть в тюрьме, что продолжает шокировать Россию всю новыми подробностями своей биографии.