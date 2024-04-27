Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Свежие комментарии

Артисты и прочие продемонстрировали свои наряды, вот и весь кинопшик на ММКФ.

Артисты и прочие продемонстрировали свои наряды, вот и весь кинопшик на ММКФ.

Единственный хороший фильм за последние годы это "Мастер и Маргарита", но в конкурсную программу фестиваля он конечно не попалКто вся в жутких розочках  открытым ртом и ошейником, кто в выцветшей тюли с окна с детскими аппликациями, кто в непонятной одежде не то смирительной рубашке, не то в тюремной робе мусульманской женщины?.

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