Артисты и прочие продемонстрировали свои наряды, вот и весь кинопшик на ММКФ.

Единственный хороший фильм за последние годы это "Мастер и Маргарита", но в конкурсную программу фестиваля он конечно не попалКто вся в жутких розочках открытым ртом и ошейником, кто в выцветшей тюли с окна с детскими аппликациями, кто в непонятной одежде не то смирительной рубашке, не то в тюремной робе мусульманской женщины?.