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Возгорание на Волгоградском НПЗ произошло после падения сбитого БПЛА

Возгорание на Волгоградском НПЗ произошло после падения сбитого БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 февраля сообщил, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгограде произошло после падения сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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