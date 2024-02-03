Возгорание на Волгоградском НПЗ произошло после падения сбитого БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 февраля сообщил, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгограде произошло после падения сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
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