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Орлов об Овечкине: «Если он открыт, ты ему пасуешь, и тогда шанс забить возрастает»

Дмитрий Орлов высоко отозвался об Александре Овечкине. Защитник «Вашингтона» высказался после матча с «Далласом» (2:3), в котором его одноклубник забросил 770-ю шайбу в НХЛ.

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