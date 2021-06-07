Последние новости

32 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Kost Sh
    Возможно, но, поскольку больше ничья корова не мычит, то "на безрыбье ..." -ну, вы в курсе.Михалков озвучил ...
  • olga gordeeva (Кожемякина)
    Интересно, как аналитики, статисты считают эти миллионы? Если я и великое множество других, написали разгромные комме...Михалков озвучил ...
  • тимофей юриевич
    Никита сам к этому не просто руку приложил,а обе руки...А теперь озаботился уровнем молодежи...Чья бы корова мычала...Михалков озвучил ...

Как Петров и Боширов английских вояк напоили

Как Петров и Боширов английских вояк напоили

В Эстонии завершились трёхнедельные военные учения НАТО "Весенний шторм". Участвовало около 7 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании, а также самой Эстонии (почти все виды войск Сил обороны Эстонии).

Вернуться к статье
33
Обсудить
кормчий
Бриты тоже бьют рекорд по количеству долбо@бов на квадратный сантиметр.
Андрей Корпачев
Гордимся Петровым и Васечкиным (ой, Бошировым)!
Наталия Татарчук
дИбИлы

Картина дня

наверх