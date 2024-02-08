На Алтае сотрудники РЖД спасли кота, а не выкинули из электрички

Питомца назвали Эликом, от слова "электричка" В Алтайском крае во время вечернего обхода электропоезда, следующего по маршруту Черепаново – Барнаул, сотрудники транспортной безопасности обнаружили оставленного кота, сообщает "МК-Барнаул".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии