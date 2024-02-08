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На Алтае сотрудники РЖД спасли кота, а не выкинули из электрички

На Алтае сотрудники РЖД спасли кота, а не выкинули из электрички

Питомца назвали Эликом, от слова "электричка" В Алтайском крае во время вечернего обхода электропоезда, следующего по маршруту Черепаново – Барнаул, сотрудники транспортной безопасности обнаружили оставленного кота, сообщает "МК-Барнаул".

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