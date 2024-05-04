Самое большое в России пасхальное яйцо установили в Колтушах

Гигантское яйцо будет радовать прихожан храма, жителей и гостей 40 дней. "Многие не знают, но именно столько празднуется Пасха, – рассказал Metro председатель молодежного отдела Выборгской епархии протоиерей Артемий Литвинов.
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